SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lindt-Aktien gewesen.

Am 16.02.2023 wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 103 300,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,010 Lindt-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 122 800,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 188,77 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,88 Prozent.

Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 28,34 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at