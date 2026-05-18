Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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Lukrative Lindt-Anlage? 18.05.2026 10:04:29

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Lindt-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lindt-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10 930,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,091 Lindt-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 833,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9 110,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 16,65 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 20,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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