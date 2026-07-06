SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lindt-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Lindt-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107 000,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,001 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (98 300,00 CHF), wäre das Investment nun 91,87 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 91,87 CHF, was einer negativen Performance von 8,13 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Lindt bezifferte sich zuletzt auf 22,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at