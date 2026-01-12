SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Lindt-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Lindt-Aktie an diesem Tag bei 5 700,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,175 Lindt-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (11 300,00 CHF), wäre das Investment nun 1 982,46 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 98,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 26,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at