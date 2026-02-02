Lindt Aktie

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

Lukratives Lindt-Investment? 02.02.2026 10:04:30

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Lindt-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.02.2016 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70 610,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,142 Lindt-Papiere. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 30.01.2026 16 145,02 CHF wert, da der Schlussstand 114 000,00 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 61,45 Prozent.

Lindt wurde am Markt mit 26,31 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 125 200,00 1,46%

