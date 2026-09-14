Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Rentable Lindt-Anlage?
|
14.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Lindt-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Lindt-Papier an diesem Tag 66 660,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,015 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 87 900,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 318,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,86 Prozent vermehrt.
Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,14 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:03
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.09.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.08.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.08.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.08.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.08.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.08.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|95 100,00
|3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.