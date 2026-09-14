SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lindt-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Lindt-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Lindt-Papier an diesem Tag 66 660,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,015 Lindt-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 87 900,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 318,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,86 Prozent vermehrt.

Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at