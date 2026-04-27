Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Langfristige Investition
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Lindt-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 8 625,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,116 Lindt-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 128,70 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 24.04.2026 auf 9 735,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 12,87 Prozent.
Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 22,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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