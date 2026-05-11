Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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Lukrativer Lindt-Einstieg? 11.05.2026 10:04:47

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Lindt-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12 390,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,008 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 75,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9 335,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 24,66 Prozent.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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