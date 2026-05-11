Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lukrativer Lindt-Einstieg?
|
11.05.2026 10:04:47
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor einem Jahr verloren
Lindt-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12 390,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,008 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 75,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9 335,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 24,66 Prozent.
Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
13.05.26
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI mittags (finanzen.at)
|
13.05.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse Zürich in Rot: SLI beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.05.26
|SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
11.05.26