Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Frühes Investment
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor einem Jahr verloren
Am 23.11.2025 wurden Lindt-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lindt-Anteile letztlich bei 11 920,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Lindt-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,084 Lindt-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 8 330,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 698,83 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,12 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 19,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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