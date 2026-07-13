Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lohnendes Lindt-Investment?
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Lindt-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 100 200,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,010 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 94 700,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945,11 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5,49 Prozent.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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