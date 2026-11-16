Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lindt-Investment
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.11.2025 wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 124 800,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,008 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 706,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 88 200,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 29,33 Prozent gleich.
Am Markt war Lindt jüngst 20,24 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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