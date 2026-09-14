Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Rentable Lindt-Anlage?
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10 570,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lindt-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,009 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 11.09.2026 79,66 CHF wert, da der Schlussstand 8 420,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,34 Prozent abgenommen.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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