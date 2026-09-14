SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lindt-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10 570,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lindt-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,009 Lindt-Aktien. Die gehaltenen Lindt-Papiere wären am 11.09.2026 79,66 CHF wert, da der Schlussstand 8 420,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,34 Prozent abgenommen.

Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at