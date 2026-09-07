Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Profitabler Lindt-Einstieg? 07.09.2026 10:04:00

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Lindt-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 109 300,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,001 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 87 900,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,42 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,58 Prozent verringert.

Am Markt war Lindt jüngst 20,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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