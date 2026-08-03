SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie gebracht.

Am 03.08.2025 wurden Lindt-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11 980,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,008 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lindt-Aktie auf 9 320,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,80 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,20 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 21,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at