SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Luzerner Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 74,01 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,117 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.03.2026 auf 106,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 403,45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,03 Prozent.

Luzerner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 5,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at