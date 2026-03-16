Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Luzerner Kantonalbank-Investmentbeispiel 16.03.2026 10:04:12

SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Luzerner Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 74,01 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,117 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.03.2026 auf 106,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 403,45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,03 Prozent.

Luzerner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 5,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG

mehr Nachrichten