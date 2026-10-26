Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Luzerner Kantonalbank-Anlage unter der Lupe 26.10.2026 10:04:08

SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Luzerner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,27 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 13,465 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers auf 124,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 675,05 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 675,05 CHF, was einer positiven Performance von 67,51 Prozent entspricht.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 6,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Luzerner Kantonalbank AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Luzerner Kantonalbank AG 134,00 0,15% Luzerner Kantonalbank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen