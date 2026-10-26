SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,27 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 13,465 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers auf 124,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 675,05 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 675,05 CHF, was einer positiven Performance von 67,51 Prozent entspricht.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 6,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at