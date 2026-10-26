Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Luzerner Kantonalbank-Anlage unter der Lupe
|
26.10.2026 10:04:08
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,27 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 13,465 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers auf 124,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 675,05 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 675,05 CHF, was einer positiven Performance von 67,51 Prozent entspricht.
Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 6,16 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG
Analysen zu Luzerner Kantonalbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Luzerner Kantonalbank AG
|134,00
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.