SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Luzerner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,620 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 461,99 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 17.04.2026 auf 100,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 46,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 4,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at