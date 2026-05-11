SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Luzerner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 75,82 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,189 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 101,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 337,38 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 33,74 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Luzerner Kantonalbank betrug jüngst 5,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at