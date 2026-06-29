SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 83,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 119,619 Luzerner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 349,46 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 26.06.2026 auf 111,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 33,49 Prozent mehr wert.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 5,53 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at