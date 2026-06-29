Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Luzerner Kantonalbank-Anlage? 29.06.2026 10:03:53

SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 83,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 119,619 Luzerner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 349,46 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 26.06.2026 auf 111,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 33,49 Prozent mehr wert.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 5,53 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG

mehr Nachrichten