SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Luzerner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 81,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Luzerner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,280 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 138,33 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 30.12.2025 auf 92,70 CHF belief. Damit wäre die Investition 13,83 Prozent mehr wert.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,58 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at