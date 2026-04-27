Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Lukrativer Luzerner Kantonalbank-Einstieg?
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27.04.2026 10:03:32
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 79,57 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,681 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 101,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 718,92 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 27,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 5,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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