Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Rentables Luzerner Kantonalbank-Investment? 09.11.2026 10:03:46

SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 71,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Luzerner Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,401 Luzerner Kantonalbank-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 181,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 129,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,23 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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