SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Luzerner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Am 09.03.2021 wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85,86 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,647 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 106,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 239,21 CHF wert. Damit wäre die Investition um 23,92 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 5,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

