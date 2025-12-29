Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Frühe Investition
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 63,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,723 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 457,55 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 23.12.2025 auf 92,70 CHF belief. Mit einer Performance von +45,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Luzerner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!