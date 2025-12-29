Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

Frühe Investition 29.12.2025 10:03:51

SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 63,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,723 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 457,55 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 23.12.2025 auf 92,70 CHF belief. Mit einer Performance von +45,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Luzerner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

