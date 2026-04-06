Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Luzerner Kantonalbank-Anlage
|
06.04.2026 10:03:47
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Luzerner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Luzerner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Luzerner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 86,55 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115,541 Luzerner Kantonalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie auf 106,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 247,33 CHF wert. Mit einer Performance von +22,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 5,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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