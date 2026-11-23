Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 76,51 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,710 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Anteile wären am 20.11.2026 17 332,14 CHF wert, da der Schlussstand 132,60 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 17 332,14 CHF entspricht einer Performance von +73,32 Prozent.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,56 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at