Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Luzerner Kantonalbank-Investment
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 76,51 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,710 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Anteile wären am 20.11.2026 17 332,14 CHF wert, da der Schlussstand 132,60 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 17 332,14 CHF entspricht einer Performance von +73,32 Prozent.
Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,56 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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