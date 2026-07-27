Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Luzerner Kantonalbank-Anlage im Blick 27.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 81,44 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,228 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.07.2026 141,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 115,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,22 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 5,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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