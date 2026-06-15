Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Langfristige Investition
|
15.06.2026 10:04:36
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Luzerner Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69,50 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,439 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,06 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 12.06.2026 auf 103,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 5,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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