Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Frühe Anlage
|
03.08.2026 10:03:45
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,14 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,133 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 111,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 463,01 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,30 Prozent.
Luzerner Kantonalbank wurde am Markt mit 5,51 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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