Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Luzerner Kantonalbank-Investment
|
14.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 14.09.2023 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Luzerner Kantonalbank-Aktie bei 74,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,514 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 548,65 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 11.09.2026 auf 114,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,86 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich jüngst auf 5,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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