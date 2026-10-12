SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Luzerner Kantonalbank-Papier statt. Diesen Tag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 74,30 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,590 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 16 554,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 123,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,55 Prozent zugenommen.

Alle Luzerner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at