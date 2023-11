SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Luzerner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Luzerner Kantonalbank-Anteile 80,25 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 124,603 Luzerner Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2023 8 884,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,16 Prozent verringert.

Der Luzerner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3,53 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at