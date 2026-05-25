SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.05.2023 wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,437 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,84 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 22.05.2026 auf 102,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 46,84 Prozent.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,06 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at