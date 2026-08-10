Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Performance im Blick 10.08.2026 10:03:54

SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Luzerner Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 73,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 135,501 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 905,15 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 07.08.2026 auf 110,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 49,05 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 5,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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