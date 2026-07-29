MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

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Langfristige Performance 29.07.2026 10:03:44

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MCH von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MCH-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,77 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,525 MCH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,80 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,80 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von MCH belief sich zuletzt auf 188,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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