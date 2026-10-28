MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|MCH-Investment
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
MCH-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 227,273 MCH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 1 495,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,58 CHF belief. Mit einer Performance von +49,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
MCH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 203,70 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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