MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|MCH-Performance im Blick
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MCH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades MCH-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,03 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2 481,390 MCH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 6,38 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 831,27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58,31 Prozent.
MCH wurde am Markt mit 196,44 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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