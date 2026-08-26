SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MCH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades MCH-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die MCH-Anteile bei 3,54 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 282,486 MCH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,18 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 745,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,58 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von MCH betrug jüngst 191,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at