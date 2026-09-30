SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen MCH-Einstiegs gewesen.

Das MCH-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 22,222 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen MCH-Papiere wären am 29.09.2026 151,56 CHF wert, da der Schlussstand 6,82 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 151,56 CHF, was einer positiven Performance von 51,56 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von MCH belief sich zuletzt auf 214,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at