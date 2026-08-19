SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in MCH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des MCH-Papiers betrug an diesem Tag 60,17 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MCH-Aktie investiert, befänden sich nun 1,662 MCH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,96 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9,91 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,09 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von MCH bezifferte sich zuletzt auf 185,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at