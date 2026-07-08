SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in MCH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die MCH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 23,810 MCH-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,19 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 07.07.2026 auf 6,14 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MCH belief sich zuletzt auf 187,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at