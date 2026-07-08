MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|MCH-Investition im Blick
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08.07.2026 10:03:40
SPI-Titel MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die MCH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 23,810 MCH-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,19 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 07.07.2026 auf 6,14 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MCH belief sich zuletzt auf 187,44 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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