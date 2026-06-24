SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in MCH-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MCH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die MCH-Aktie bei 54,66 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 18,295 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,38 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 23.06.2026 auf 5,76 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89,46 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von MCH belief sich jüngst auf 173,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at