MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 16.09.2026 10:03:41

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen MCH-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,96 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,679 MCH-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 103,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,22 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,63 Prozent verringert.

MCH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MCH

mehr Nachrichten