SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen MCH-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,96 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,679 MCH-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 103,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,22 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,63 Prozent verringert.

MCH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at