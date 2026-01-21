MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

Profitable MCH-Anlage? 21.01.2026 10:04:21

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen MCH-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden MCH-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,84 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,661 MCH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,50 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 20.01.2026 auf 4,38 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 9,50 Prozent gleich.

Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

