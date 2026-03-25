MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Lukratives MCH-Investment?
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,02 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,680 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 30,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,98 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 69,43 Prozent verkleinert.
MCH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MCH
|
25.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
24.03.26
|MCH Group steigert ihre Profitabilität im Jahr 2025 (EQS Group)
|
24.03.26
|MCH Group Reports Profitability Improvement in 2025 (EQS Group)
Analysen zu MCH
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MCH
|4,16
|-3,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.