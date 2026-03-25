SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in MCH-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,02 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,680 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 30,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,98 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 69,43 Prozent verkleinert.

MCH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at