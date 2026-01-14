SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MCH gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,22 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 369,668 MCH-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 834,12 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 13.01.2026 auf 4,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,66 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 125,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at