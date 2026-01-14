MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 14.01.2026 10:03:57

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MCH gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,22 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 369,668 MCH-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 834,12 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 13.01.2026 auf 4,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,66 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 125,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MCH

mehr Nachrichten