SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit MCH-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,07 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 184,955 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.04.2026 786,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,25 CHF belief. Damit wäre die Investition um 92,14 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von MCH belief sich jüngst auf 131,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at