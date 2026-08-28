SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Medacta eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Medacta-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Medacta-Anteile an diesem Tag 124,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80,645 Medacta-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (127,20 CHF), wäre die Investition nun 10 258,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,58 Prozent gesteigert.

Das Medacta-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at