Medacta Aktie

Medacta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Langfristige Anlage 31.07.2026 10:03:59

SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Medacta-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Medacta-Papier statt. Diesen Tag beendete das Medacta-Papier bei 126,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Medacta-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,899 Medacta-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 069,51 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Papiers am 30.07.2026 auf 135,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 6,95 Prozent vermehrt.

Den ersten Handelstag begann der Medacta-Anteilsschein bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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