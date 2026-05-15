Medacta Aktie

Medacta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Medacta-Anlage im Blick 15.05.2026 10:03:59

SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Medacta eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 115,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 86,957 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 773,91 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Papiers am 13.05.2026 auf 135,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 17,74 Prozent gleich.

Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medacta-Papiers auf 104,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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